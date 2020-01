nrf2020 Tour nel primo store Wegmans di New York

Ha aperto a fine ottobre 2019 a Brooklyn, il primo store di Wegmans a New York, posizionato in una zona con una forte presenza di case popolari e soggetta a una forte gentrification con l'avvento di Industry City e con l'arrivo di famiglie più abbienti.

In questi giorni siamo nella Grande Mela in occasione di #NRF2020 e abbiamo avuto modo di visitarlo. Vi mostriamo una gallery degli elementi innovativi che lo caratterizzano.

Lo store si sviluppa su una superficie di circa 6500 mq, su due piani, con la tradizionale parte di ristorazione integrata, al piano superiore, con 100 posti a sedere in un negozio convenience, che ha nei freschi e nei piatti pronti i propri punti di forza, a prezzi più accessibili di altri competitor.

Netta la separazione tra il fresco e il grocery, con una cura del particolare e una comunicazione a scaffale che facilita le scelte come nel caso dei piatti pronti, esposti in display verticali con la scritta Heat & eat per evidenziare i prodotti di Wegmans caratterizzati dal claim "Food you feel healthy about" (cibo che ti fa sstare bene)

Il fresco come elemento distintivo

Cura nell'esposizione dei prodotti e la classica pescheria statunitense che presenta i tranci di pesce esposti come i tagli nella macelleria. Nel reparto ortofrutta, oltre a tutta la linea biologica, abbiamo trovato verdure di derivazione idroponica e la linea vegana dei prodotti vegetali Beyond Meat.

Le occasioni di consumo e il salutismo

Che sia il giorno della partita o l'immancabile barbecue in giardino, uno spazio in cui trovare tutto l'occorrente, ben evidenziato dalla comunicazione, risalta nel reparto. Molta visibilità viene data a prodotti e line organiche, bio e tutto quello che contribuisce a una dieta sana per l'itera famiglia.

Il made in Italy valorizza i reparti

L'origine della materia prima spicca nel corner che esalta il parmigiano, il prosciutto e l'olio italiano, nella private label di Wegmans Amore.

Tra le corsie per finire con la barriera casse self checkout