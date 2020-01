nrf2020 Tour nel nuovo convenience di Whole Foods a New York

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York

Dallo scorso anno, nel quartiere di Chelsea (settima Avenue), a New York City, Whole Foods sta testando la sua nuova idea di convenience store. Il punto di vendita Whole Foods Market Daily Shop rappresenta un nuovo tipo di concept focalizzato su prodotti locali, organic (il biologico statunitense), e in generale una "freschezza personalizzata" pronta al consumo.

Si va dai prodotti da forno della zona a due tipi di kombucha stagionali alla spina e ciotole di açai da comporre secondo le proprie preferenze, senza dimenticare l'area bar con caffè e succhi/centrifughe. I clienti possono anche trarre vantaggio dalle stesse offerte dei soci Amazon Prime disponibili nei negozi Whole Foods tradizionali, a conferma di una visione di retail omnichannel per tutti i tipi di concept.

Si tratta di un format che, come confermato dalla stessa azienda, segue un filone di sviluppo indipendente dalle parallele aperture degli store Amazon Go. La vocazione di Whole Foods Market Daily Shop, l'atmosfera generale e la chiarezza espositiva del percorso d'acquisto, basata sui valori sopra-citati, risulta quanto mai evidente dal layout. Ecco quindi sotto tutte le immagini che abbiamo raccolto dal vivo per voi.

Tutti i nostri pezzi in diretta dal #nrf2020 di New York li trovate sul sito con relativo hashtag. Qui il nostro tour nel primo store Wegmans di New York.