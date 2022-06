Sughi Bio in doypack Valgrì: naturalezza e praticità

Alla gamma di conserve Valgrì, azienda campana produttrice di conserve alimentari, si aggiungono i nuovissimi sughi pronti biologici in doypack: il gusto fresco del pomodoro appena raccolto e ingredienti 100% naturali e biologici in un packaging pratico e innovativo.

Ad esempio, il “Sugo al basilico BIO Valgrì” contiene solo passata di pomodoro, olio extravergine, basilico fresco, sale e aglio, proprio come fatto in casa.

Il tutto in un formato innovativo ed impattante che presenta diversi vantaggi:

solo peso prodotto: packaging leggero, abbatte i costi di trasporto e l’impatto ambientale di un classico sugo in vetro

packaging leggero, abbatte i costi di trasporto e l’impatto ambientale di un classico sugo in vetro sicurezza: non si rompe, non ci sono rischi di lesioni o danneggiamenti

non si rompe, non ci sono rischi di lesioni o danneggiamenti flessibilità e igienicità: leggero, resistente e facile da utilizzare, il tappo protegge dagli agenti esterni e il contenitore è richiudibile

leggero, resistente e facile da utilizzare, il tappo protegge dagli agenti esterni e il contenitore è richiudibile praticità : già pronto all’uso per ogni pasto (anche fuori casa), facile da smaltire (riciclabile nella plastica)

: già pronto all’uso per ogni pasto (anche fuori casa), facile da smaltire (riciclabile nella plastica) naturalezza: conservazione 100% naturale senza aggiunta di additivi o conservanti

Perfetti per primi piatti e aperitivi

I sughi BIO in doypack Valgrì sono facilissimi da usare: basta rimuovere il tappo, versare il sugo in padella, scaldare per 2-4 minuti e versare direttamente sulla pasta. Sono ideali anche per happy hour su bruschette o nachos!

Appena nati, già premiati!

In occasione dei Brands Award 2021 dedicati alle novità di settore, i sughi BIO in doypack Valgrì si sono classificati al 1° posto nella categoria New Entry per Sughi, Salse e Creme Spalmabili.

Inoltre alla fiera Cibus 2022 di Parma, sono stati selezionati da una giuria tecnica tra i Top 100 prodotti innovativi sul mercato.

Due importanti riconoscimenti alla qualità di un prodotto italiano con ingredienti 100% naturali e biologici in un pack innovativo, pratico e funzionale.

Insomma, un prodotto che unisce praticità e leggerezza con la solita garanzia di qualità e gusto fresco firmata Valgrì, Speciali di Natura.

Per maggiori informazioni: https://www.valgri.it/pomodoro-biologico/