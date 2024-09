Sui prodotti di Forno Bonomi il logo di Italia Zuccheri

Arriva il logo di Italia Zuccheri sui prodotti di Forno Bonomi, a testimoniare una filiera 100% made in Italy

Italia Zuccheri e Forno Bonomi in partnership per un nuovo progetto: sui pack degli

Amaretti del brand di pasticceria arriva il logo di Italia Zuccheri. La sinergia è tesa a promuovere una produzione made in Italy. I dolci sono distribuiti nei canali gdo e horeca dall’estate 2024. “Attraverso questa nuova intesa -dice Alessandro Benincà, direttore generale di Italia Zuccheri-, abbiamo l’opportunità di far conoscere il grande valore dello zucchero 100% italiano, frutto del lavoro di migliaia di bieticoltori della nostra cooperativa. La presenza del nostro zucchero negli Amaretti di questa storica azienda di montagna, nota in tutto il mondo, rinnova la nostra partnership storica e ci permette di raccontare insieme una storia di tradizione e di rispetto per la terra e le persone. Crediamo fortemente nel valore di fare rete con le aziende e le filiere, e questa nuova sinergia ne è un esempio concreto”.

Le aziende protagoniste

Italia Zuccheri è un player nel campo della produzione di zucchero nazionale dal 1962. La realtà oggi copre il 12% del fabbisogno nazionale. La filiera comprende 7.000 aziende agricole della tradizione bieticola. La coltivazione della barbabietola da agricoltura sostenibile e certificata è fondamentale per la rotazione agricola e la salute del suolo. Forno Bonomi, nata nel 1850, è un’azienda legata al territorio che realizza prodotti da forno dolci e salati secondo antiche ricette.

Con la jv più made in Italy in forno

“Siamo ambasciatori del made in Italy nel mondo -comunica Fausto Bonomi, amministratore delegato di Forno Bonomi- e lieti di collaborare con Italia Zuccheri per utilizzare lo zucchero 100% italiano nei nostri Amaretti. Questa partnership rafforza il nostro impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza italiana, offrendo ai nostri clienti bontà e qualità garantita per le specialità dolciarie della nostra tradizione. Siamo certi che la combinazione dei nostri prodotti con lo zucchero Italia Zuccheri sarà apprezzata dai nostri consumatori”.