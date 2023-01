Super Drug Italia ha presentato il piano di sviluppo 2025, anno in cui prevede un sell-out aggregato di 1,8 miliardi di euro (+25%) e 1.100 punti di vendita

Con oltre 900 store e una superficie di vendita di 460.000 mq, Super Drug Italia ha registrato nel 2022 un fatturato alle casse pari a 1,437 miliardi di euro, raggiungendo così la posizione di secondo player del settore in Italia. Sono alcuni dei key figures presentati al The Westin di Milano da Stefano Battistelli, presidente di Super Drug Italia, insieme a Francois Xavier Tah, direttore generale, che hanno esposto il progetto di crescita al 2025 a una platea di oltre 200 top manager delle maggiori industrie di marca. La negoziazione degli accordi quadro con l'industria di marca porterà Super Drug Italia, socio diretto della Centrale Forum, a una crescita dimensionale ed economica per il 2025 quantificabile in 1,8 miliardi di euro di fatturato (+25%), 7.000 dipendenti rispetto agli attuali 5.150 (+36%) e 1.100 punti di vendita contro gli attuali 912 (+21%).

Il Piano di sviluppo poggia su tre pilastri cardine: un modello di business con redditività̀ sostenibile, bilancio solido e resiliente, e gestione delle best practice. Super Drug Italia, la prima centrale acquisti del canale drugstore di proprietà interamente italiana, è nata dall’accordo tra Crai Secom e quattro dei maggiori player del settore (Forza 3, Consorzio Promotre, DMO e Pilato) con l'obiettivo di essere la casa madre di 8 società tutte a matrice italiana: Risparmio Casa, AeG Vitulano, General Srl, Ingromarket Srl, Meloni Walter SA, Dmo S.P., Pilato S.P.A e Prodis.

Il piano di crescita prevede una profonda ridefinizione della governance e un nuovo assetto organizzativo che aggrega le 6 insegne nazionali (Caddy’s, Piume, Vitulano Drugstore, Risparmio Casa, Pilato e Punto P) verso l’applicazione dei principi di best practice. La visione strategica e industriale degli imprenditori a capo del progetto vede, tra i suoi principali obiettivi, quella di creare un unicum italiano di centrale acquisti interamente dedicata al settore drugstore. Super Drug Italia punta, dunque, a riunificare la distribuzione promuovendo la sintesi dei valori che la contraddistinguono, il know-how dei 4 gruppi fondatori e la visione degli imprenditori.