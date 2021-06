Superstore Oasi in classe A++++ per Life C4R Epta

Gruppo Gabrielli ha aderito al progetto Life C4R di Epta adottando per il nuovo superstore Oasi di Via Palermo a Perugia il sistema di refrigerazione Epta alimentato a Co2, un refrigerante naturale, che rispetto a quelli sintetici tradizionali come Hcfc o Hfc riduce le emissioni.

Il piano Life C4R Epta

Si tratta di una iniziativa promossa dal gruppo Epta e co-finanziata dall'Unione europea, che si inserisce entro l'area Mitigation del Life Programme Ue. C4R sta per Carbon for retail refrigeration e mira a sensibilizzare tutta la filiera della fornitura di attrezzature per il retail, dai progettisti passando per i produttori, fornitori e retailer, sulla possibilità di una refrigerazione completamente basata su refrigeranti naturali, a minor impatto ambientale.

Sostenibilità in classe A++++

Il nuovo superstore Oasi del Gruppo Gabrielli può contare su una superficie di vendita di 3.300 mq allestiti nel rispetto della classe energetica A++++. L'impianto fornito da Epta prevede una centrale Eco2Large a Co2 transcritico di media e bassa temperatura con Fte 2.0, abbinato a Ete. Cosa significano queste sigle? Fte sta per Full Transcritical Efficiency, un sistema brevettato basato su evaporatori allagati per ridurre il consumo energetico. Questo sistema riduce la differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura interna del banco e di conseguenza i consumi. Ete invece sta per Extreme Temperature Efficiency e, in combinazione con Fte, è la tecnologia che garantisce il funzionamento ottimale dell'impianto a qualsiasi latitudine. Le soluzioni Fte ed Ete di Epta sono state inserite nel progetto Comunitario proprio in virtù della provata capacità di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del clima. Ad oggi sono oltre 400 le installazioni operate con queste due tecnologie e i dati rilevati da Epta quantificano il risparmio energetico nell'ordine del 10%, il risparmio nei costi di installazione e manutenzione nell'ordine del 20%.

Aree freschi e surgelati

Efficienza nell'esposizione per la vendita, coerenza estetica e consumi ridotti al minimo, i banchi installati per le aree freschi rispettano questi requisiti.

Si tratta dei verticali GranVista Next Closed con spalle panoramiche per i freschi confezionati, in classe energetica B; dei modelli GranSesia semiverticali, GranBering verticali (famiglia GranFit) e dei serve over e self service Velvet (famiglia Outfit) per i surgelati, in modo da esaltare il cross selling. L'integrazione estetica è ottenuta grazie alle soluzioni della Finishing Collection di Epta.

Risparmio concreto: i numeri

Se come specifica Francesco Mastrapasqua, institutional affairs manager di Epta e project manager di Life C4R, la refrigerazione commerciale genera oltre il 40% dei consumi energetici di un supermercato di medie dimensioni, una riduzione del 10% dei consumi è rilevante. Per il superstore Oasi di Perugia del Gruppo Gabrielli la previsione è di ridurre il consumo di 57.215 kWh/anno.

Questi dati insieme a quelli di altri 3 progetti pilota italiani e di 4 prototipi di replica in Romania e Spagna permetteranno di convalidare le performance dei sistemi Fte 2.0 ed Ete in condizioni climatiche differenti, in modo da poterle proporre e diffondere in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Per approfondire il progetto Epta ha programmato il 1 luglio 2021 la Life-C4R Project digital conference, cui è possibile iscriversi dal sito dell'azienda.