Il nuovo sito Surgital è un portale di facile consultazione, più ricco di contenuti: la pasta, sempre protagonista, è raccontata in una nuova veste grafica

L'area web di Surgital, l'azienda ravennate leader nella consulenza al servizio del food service, è frutto di un lavoro di restyling contenutistico, grafico e funzionale, sfociato in un portale per i professionisti della ristorazione in cerca di soluzioni facilmente fruibile. Non solo prodotti, dunque, ma ampio spazio ad approfondimenti di carattere culturale e ricette, nell’ottica di incrementare il pubblico di net surfer, giunto a 120.000 utenti/anno. Migliorata l'esperienza dell'utilizzatore (user experience) nel suo complesso, a partire dai prodotti: ognuno descritto nel dettaglio, con possibilità di scaricare le schede commerciali in pdf, presentato prima e dopo la preparazione. In più, informazioni sullo smaltimento delle confezioni. Molto utile la suddivisione nelle diverse categorie di clienti: ciascuna con il dettaglio dell’offerta dedicata.

Anche i brand di proprietà sono suddivisi, con la possibilità per l’utente di profilarsi inserendo i dati, così da essere sempre aggiornato sul singolo marchio. Trovare il prodotto adatto alle proprie esigenze è molto semplice: il sito è dotato di filtri per brand, categoria di prodotti, tipologia di canale (bar, ristorazione, catering, ecc.), per certificazioni (halal, kosher e bio) e per Free From (senza lattosio e veg style).

Surgital.it prevede anche una nuova sezione Spazio Horeca nella quale si racconta l’universo del fuori-casa. Qui si trovano anche le pagine dedicate a Eventi e De Gusto, con la rubrica Sapori in corso, curata dagli chef interni all’Ateneo della Pasta. Vere e proprie puntate con protagonisti i ristoratori, dove non si parla solo di prodotti, ma anche di servizi e di utili consigli per migliorare la propria attività, con l’ausilio di mini video che trattano, per esempio, di accoglienza, di un menù facilmente replicabile per Natale o della velocità di preparazione delle poke bowl. Ogni articolo è condivisibile sui social. Nonostante la quantità di contenuti, il sito è facile da visitare ed esplorare grazie al menù sintetico sempre visualizzato e, in fondo, è disponibile un modulo per il contatto diretto. Per l’utente privato un comodo spaccio online, Frizer, in cui si possono acquistare e ricevere comodamente a casa tutti i prodotti Surgital.

Nella sezione Fermento un contenitore di interviste con personaggi di spicco e professionisti che interagiscono e valorizzano il mondo della ristorazione perché coinvolti a diverso titolo nel settore: fotografi specializzati nel cibo, produttori di vino, designer d’interni, critici enogastronomici, food blogger, giornalisti e molti altri che, per mestiere o passione, bazzicano e vivono nel mondo del cibo e della ristorazione, riservando agli utenti una narrazione che arricchisce lo storytelling dell’azienda.