Sushi Daily all’interno dello store Conad di Venturina

Dopo l'inserimento nel punto di vendita Conad di Piombino, Conad Nord Ovest introduce un corner Sushi Daily nello store di Venturina

Nel punto di vendita Conad di Venturina è stato introdotto uno spazio dedicato al Sushi Daily, in Via dell’Agricoltura 9, servito da addetti e con una proposta di 100 ricette, dalle più classiche alle più creative, con preparazioni gastronomiche a base di pesce crudo, abbinato con frutta, riso e verdure, una selezione di piatti vegan-friendly, oppure sashimi semplice, con pesce crudo sapientemente tagliato al coltello.

Il sushi sarà disponibile in diversi formati: dalle monoporzioni ai vassoi preparati con sushi, sashimi, rolls e gyoza, che saranno acquistabili in modalità take away, oppure preparati sul momento in base alle richieste del cliente. Le varie ricette sono consultabili, inoltre, anche attraverso l'App direttamente dal telefono. Fornite in omaggio, bacchette giapponesi, salsa di soia e salsa wasabi.

“Forti del grande successo ottenuto nel punto vendita di Piombino, inauguriamo il corner Sushi Daily anche al Conad di Venturina -dichiara Antonio Cavicchi, socio di Conad Nord Ovest-. Siamo orgogliosi di poter offrire un ulteriore servizio e di ampliare l’offerta gastronomica con piatti della tradizione giapponese, andando incontro alle nuove tendenze e alle esigenze dei nostri clienti”.