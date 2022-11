Sushi Daily, 220 chioschi in Italia (1.000 nel mondo), punta su nuove aperture. Per la prima volta in tv con una campagna pubblicitaria

Sushi Daily, marchio del gruppo KellyDeli -dal nome della fondatrice Kelly Choi- con 1.000 punti di vendita (220 in Italia) in 11 paesi nel mondo, inaugura un nuovo corso nel suo sviluppo italiano con la prima campagna pubblicitaria televisiva: un investimento da 1 milione di euro. E ovviamente con nuove aperture. Entro dicembre salirà a 10 il numero di nuovi concept aperti nel 2022, oltre ai 20 punti di vendita tradizionali: lo spazio inaugurato di recente a Orio Center richiama entrambe le tipologie, il tradizionale sushi bar giapponese e la boutique gourmet dove acquistare una composizione di sushi seguendo i propri gusti. I chioschi, come vengono chiamati i punti di vendita Sushi Daily, dal design tipicamente orientale, si trovano invece all’interno di supermercati o in zone ad alto traffico pedonale e sono un elemento caratterizzante della catena, la prima in Europa a introdurre lo shop-in-shop. Ha sviluppato anche il delivery e l'asporto con 5 cucine da cui fare ordini nella città di Milano. Due i manager italiani a guidare lo sviluppo di questa catena nel mondo e in Italia, Silvano del Negro e Massimo Mezzanotte.

“Stiamo proseguendo nella crescita della nostra catena Sushi Daily sia all’interno della grande distribuzione sia con nuovi concept store nelle gallerie commerciali -spiega Massimo Mezzanotte, Ad di Sushi Daily-. Oltre a questo stiamo valutando con interesse di posizionare il nostro prodotto in canali diversi rispetto a quelli in cui siamo sempre stati storicamente. Il nostro è un prodotto che si presta a molti contesti, per questo stiamo studiando nuovi punti vendita basati sulle di vere culture delle cucine asiatiche che apriremo prossimamente. Un presente e un futuro quello del mercato italiano con ottime prospettive”.

Sushi Daily è nato nel 2010 da un'idea di Kelly Choi, imprenditrice di origini coreane, cresciuta sotto l’ala protettiva del maestro di sushi Yamamoto-San, al quale Kelly promise che avrebbe creato il miglior sushi al mondo. Tutte le fasi di preparazione si svolgono nei chioschi: dalla cottura del riso, al taglio di verdure e pesce, fino alla fase finale per creare il sushi. Sushi Daily può contare su chef maestri artigiani che preparano il sushi sempre al momento, davanti agli occhi dei clienti: oltre 100 ricette con un mix di tecniche antiche e moderne: dalle classiche specialità a base di riso e verdure, maki, sushi, nigiri, fino a quelle più creative. Un'arte che è anche il leit motiv della nuova campagna pubblicitaria in onda in questi mesi, affidata a Publitalia ’80 che ha curato l’intero processo, dall’ideazione alla produzione di tutti i formati, concepiti per valorizzare la passione e la cura nella preparazione del sushi. Il claim, Cerca il volto della qualità, accompagna il consumatore in un viaggio in una terra lontana dove una mitica sushi chef, figura ispirata alla fondatrice dell’azienda Kelly Choi, condivide con gli allievi i segreti della preparazione.