Sviluppo in Area 4 dall’11 al 18 febbraio 2022

CRAI

Via Alcide De Gasperi 68

Sant'Arpino (Ce)

250 mq

Gruppo Di Palo (Crai Secom)

DATA DI APERTURA

3 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

L'ortofrutta apre l'area freschi, seguono panetteria, salumeria e gastronomia servita. Presente il reparto dedicati ai casalinghi.

OFFERTA

Rispecchia la tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-ven 8-14 e 16-20.30; sabato 8-20.30; domenica 8-13.30. Accetta buoni pasto.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Corso Aldo Moro 38

Misterbianco (Ct)

1.100 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

10 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato nella zona industriale della cittadina, lo store è il risultato di un progetto di demolizione e bonifica di un fabbricato commerciale da tempo abbandonato. Lo stabile rientra in classe energetica A4. Il reparto frutta e verdura è posizionato all’ingresso.

OFFERTA

Propone referenze biologiche e freefrom, senza glutine o senza lattosio, prodotti dolci e salati in panetteria, pesce e specialità gastronomiche pronte al consumo insieme a un'offerta non food che si rinnova ogni settimana.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-22. Il parcheggio ospita oltre 220 posti auto ed è dotato di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Assunti 16 collaboratori.

PAGHI POCO

Via Verona 25

Sciacca (Ag)

Grd (VéGé)

DATA DI APERTURA

25 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Si sviluppa su pianta rettangolare con ingresso sul mercato del fresco e ortofrutta ad apertura. Sul perimetro panetteria, salumeria, macelleria. In area centrale ampio spazio ad esposizioni dedicate agli articoli in promozione.

OFFERTA

L'assortimento propone referenze di marca a prezzi bassi con numerose offerte settimanali. Focus specifico sui prodotti territoriali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30 e 16-20.30. Disponibile il numero whatsapp per ricevere online gratuitamente il volantino.

ADDETTI E CASSE

Opera con quattro casse.