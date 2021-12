Sviluppo rete Area 1-13/20 dicembre 2021

Aldi

Via Nazario Sauro

Verano Brianza (Mb)

1.100 mq

Aldi Sud

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store rispecchia la formula dell'insegna con ortofrutta ad ingresso e spazi dedicati alle promozioni, evidenziati da apposito visual.

OFFERTA

I prodotti in assortimento sono per l'80% italiani, come da filosofia della catena. In ortofrutta sono disponibli oltre 130 item.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Sapore di mare

Corso Vincenzo De Michiel 29

Chiavari (Ge)

165 mq

Sapore di mare

DATA DI APERTURA

10 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store, progettato da RBA Design, in collaborazione con lo studio di architettura Fase Modus, propone spazi ridisegnati per un percorso facile e intuitivo con vasche in posizione centrale per la vendita dei prodotti venduti principalmente sfusi.

OFFERTA

Le referenze sono 300 tra surgelati e piatti pronti.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20. Accetta buoni pasto.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.