Sapore di Mare rinnova format e immagine

La catena di pescherie Sapore di Mare, specializzata in prodotti ittici surgelati e piatti pronti a base di pesce, rivede il suo format proponendo un concept store rinnovato a Chiavari (165 mq), progettato da RBA Design, in collaborazione con lo studio di architettura Fase Modus, suo partner storico. Questa operazione rientra in un percorso di più ampio di rinnovamento portato avanti dall'insegna, presente sul territorio con oltre 100 negozi.

L'iter di rebranding, infatti, è stato completo: dalla visual identity alla comunicazione al cliente con l'obiettivo di dare alla marca nuova visibilità e valorizzarne il posizionamento sul mercato.

Questo punto di vendita segna quindi l'avvio di un percorso che coinvolgerà da oggi in poi gli store della rete. “Abbiamo deciso per coerenza e per storia di mantenere il nome, ma di dare un nuovo aspetto sia alla nostra insegna sia al punto di vendita, per iniziare a tracciare la via per i prossimi 30 anni nei quali l’azienda opererà” dichiara Roberto Mancuso, chief operating officer di Sapore di Mare.

Il format propone uno store urbano, moderno e accogliente con prodotti venduti principalmente sfusi in un ambiente dedicato che ne garantisce la massima sicurezza, preservandone la qualità. L'assortimento comprende circa 300 referenze.

Il rebranding

Nuovi colori e iconografie hanno dato vivacità al brand reso distintivo dai colori dell’acqua e del mare con accenti caldi. Il pay-off è Le pescherie d’Italia che rimanda a un tone of voice più colloquiale e vicino al consumatore, ma celebrativo della storia dell’azienda e del suo valore sul mercato.

Rinnovato anche il sito, la gestione dei canali social e le attività below e above the line.