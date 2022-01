Sviluppo rete Area 1 – 14/21 gennaio 2022

CRAI

Via Natale Betelli 55

Dalmine (Bg)

650 mq

Codè Crai Ovest

DATA DI APERTURA

20 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita (ex Conad) riapre con insegna Crai, rivisitato secondo le caratteristiche della catena.

OFFERTA

Conta circa 6.000 item. L'assortimento dei freschi si articoli nei reparti ortofrutta, macelleria, salumeria e panetteria. Presente il non food con una proposta di accessori per la casa e per la cura della persona.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-12.30. Presente un macchinario per la compattazione della plastica con una modalità di raccolta punti che premierà chi porterà la plastica nel punto di raccolta Crai. Sarà attivata, inoltre, la campagna anti spreco Aiutaci a salvare il cibo: i consumatori troveranno un reparto dedicato ai prodotti in scadenza, con sconti fino al 50%.

ADDETTI E CASSE

Confermati i 15 posti di lavoro della precedente gestione. In barriera quattro casse.

IPERAL

Via Briantea 1

Tavernerio (Co)

1.599 mq

Iperal spa

DATA DI APERTURA

15 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova a circa 12 km dal confine con la provincia di Lecco, in un’area un tempo occupata dall’ex Ottica Lariana e dall’Union Cafè. Il punto di vendita è stato realizzato con soluzioni green. Instore sono presenti aree specifiche per le offerte, ben evidenziate dal visual.

OFFERTA

Propone un'ampia offerta di prodotti food e non food con focus su freschi e freschissimi: gastronomia assistita, macelleria assistita e self service, salumi e formaggi sia serviti che a libero servizio, panetteria, ortofrutta.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 166 posti auto scoperti. Attivo il servizio di spesa online con ritiro in negozio e con consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Impiega 71 persone di cui circa la metà al primo impiego.