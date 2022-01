Sviluppo rete Area 2-7/14 gennaio 2022

Aldi

Via Mameli 75

Verona

1.000 mq

Aldi Sud

DATA DI APERTURA

23 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato nel quartiere Borgo Trento. L'ortofrutta apre il percorso di vendita. Sono presenti aree dedicate alle offerte sottocosto comunicate da apposita comunicazione. Il negozio è certificato con la classe energetica A4 ed è dotato di impianto fotovoltaico di 48,585 kWp.

OFFERTA

L'assortimento garantisce prodotti per l'80% made in Italy. In ortofrutta 130 item provenienti da aziende agricole d'eccellenza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20. Nel parcheggio disponibili 53 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegati 12 collaboratori.

Eurospar

Via Brennero 21 A

Bressanone (Bz)

895 mq

Aspiag Service

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è stato ristrutturato per garantire una migliore customer experience con un'esperienza di acquisto più intuitiva e semplice. Sono stati introdotti il corner pizzeria e la pescheria assistita. Rinnovata la gastronomia con banco servito e i reparti già esistenti di carni, ortofrutta, banco salumi e formaggi e panetteria.

OFFERTA

Conta in assortimento 15.122 referenze. Introdotta un'offerta di prodotti da forno e di pesce fresco, disponibile dal martedì al sabato. L'assortimento dedica ampio spazio alle produzioni tipiche locali contraddistinte dal marchio Sapori del Nostro Territorio. La linea Despar Enjoy propone, inoltre, soluzioni veloci e pratiche per colazioni, pranzi o snack.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-19.30; domenica 9-19.

ADDETTI E CASSE

Impiega 23 addetti. In barriera cinque casse.