Sviluppo rete Area 2-Novembre 2021

Interspar

Viale Guglielmo Marconi

Imola (Bo)

2.500 mq

Aspiag Service

DATA DI APERTURA

12 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in area centrale, a poco più di un chilometro da Palazzo Tozzoni. L'ortofrutta all’ingresso apre la

piazza dei freschi. Sul perimetro i reparti di panetteria self service e pasticceria servita, pescheria,

macelleria con banco servito oltre al take away, gastronomia con cucina interna. Corner personalizzati per

le varie merceologie.

OFFERTA

L'assortimento conta oltre 30.000 referenze food e non food.

SERVIZI

Il locale è dotato di un parcheggio coperto con circa 350 posti auto. Orario: lun-sab 8-20.30; domenica

8.30-20.

ADDETTI E CASSE

La squadra è formata da 67 collaboratrici e collaboratori, di cui 57 neo assunti.

Mega

Strada Marosticana

Dueville (Vi)

2.600 mq

Gruppo Unicomm (Selex)

DATA DI APERTURA

8 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

L'ortofrutta apre l'area freschi, seguono banchi serviti del pesce e della carne e la rosticceria.

OFFERTA

Grande propensione ai localismi e ai grandi formati dedicati ai ristoratori e agil esercenti.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.15-20.

ADDETTI E CASSE

Attive 11 casse. Impiega 50 addetti