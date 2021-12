Sviluppo rete (Area 4)- 3/10 dicembre 2021

MD

Via Candela

Cerignola (Fg)

1.200 mq

MD spa

DATA DI APERTURA

29 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ad angolo con viale Europa. Esteso su pianta rettangolare con sette corsie espositive. L'ortofrutta apre l'area freschi dotata di reparti serviti di macelleria, gastronomia e panetteria.

OFFERTA

Rispecchia la tradizionale offerta dell'insegna.

SERVIZI

Nel parcheggio presenti 215 posti auto. Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

Il team di lavoro conta 25 persone. In barriera sei casse.

SuperConveniente

Via Prof. Lino Romano

Siracusa

2.500 mq

Gruppo Arena (VéGé)

DATA DI APERTURA

10 dicembre 2021

FORMAT E E LOCATION

Inserito in un’area commerciale della città in fase di grande sviluppo, frutto di un progetto di riqualificazione urbana. L'area è condivisa con McDonald’s con cui il Gruppo Arena ha stretto una partnership in Sicilia. Lo store propone aree dedicate alle offerte, evidenziate dal visual, che comprendono vasche frigo per attività promozionali a prezzi convenienti. Dispone di un impianto fotovoltaico da 300 kW.

OFFERTA

Centrali freschi e freschissimi: gastronomia con piatti pronti, panetteria con

pane e prodotti di pasticceria sempre freschi, salumeria, pescheria con pescato locale, macelleria a libero servizio.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

In barriera dieci casse tradizionali e quattro automatiche. Impiega 48 addetti.