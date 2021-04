Si potenzia la presenza dell'insegna SuperConveniente sull'Isola dove il Gruppo Arena (che fa parte del Gruppo VéGé) gestisce 17 strutture che vanno ad aggiungersi alla più ampia rete di negozi Decò del gruppo. "La strategia del SuperConveniente si sviluppa sull’importanza della relazione con i clienti più diversi, tramite un’offerta legata alla loro capacità di spesa, in diretta concorrenza con i discount ma con l’obiettivo di ridurre quelle distanze sociali nei consumi alimentari che caratterizzano il mercato siciliano attuale" spiega l'azienda.

Lo store

Il punto di vendita (ex Simply Market) si trova a Messina, nella zona commerciale di via Maregrosso 24, e si sviluppa su una superficie di circa 3.000 mq. I driver alla base di questa insegna sono qualità, servizio e convenienza, espressi in un assortimento ampio e profondo focalizzato su freschi e freschissimi con risalto alle produzioni locali. L'offerta comprende anche un'area dedicata al non food. In store sono ben valorizzati gli spazi dedicati ai prodotti convenienti attraverso apposito visual.

In questa struttura, il Gruppo Arena introduce per la prima volta la formula dell’in store restaurant già sperimentata per i supermercati Decò e propone un angolo ristoro chiamato Spizzica&Muddica (che in dialetto siciliano significa a pizzichi e mollica a voler indicare qualcosa da assaporare lentamente e senza fretta). Questo spazio è dedicato ai prodotti gastronomici e alle specialità regionali da consumare direttamente all'interno del punto di vendita o se si preferisce da portare via, con piatti preparati ogni giorno nella cucina interna, affiancata da un laboratorio con forno interno per la produzione di pane, dolci e tipicità locali. Presente anche una Caffetteria dove sarà possibile, superata la fase emergenziale, prendere un caffè o sorseggiare una bevanda fresca.

Lo sviluppo dell'insegna

Entro il 2021 sono previste ulteriori aperture. Dopo lo store di Messina l'azienda aprirà un punto di vendita a Siracusa. Inoltre, frutto di nuove evoluzioni dell’offerta, entro l’anno gli attuali assortimenti si arricchiranno di un migliaio di referenze di prodotti espressione di una mdd del Gruppo Arena che si integrerà alle rispettive categorie ognuna con marchio dedicato, in modo da estendere maggiormente il concetto di risparmio.