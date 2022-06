Sviluppo rete eCommerce giugno 2022

Si potenzia l'offerta online di brand e home delivery. La start up Kool adotta la formula di Too Good to Go per l'abbigliamento mentre Skeschers debutta con il suo eCommerce italiano. Dall'idea di tre giovani imprenditori siciliani nasce invece Wedelivery

KOOL

Data di apertura

Nata a febbraio 2022, opera con oltre 25 negozi nelle province di Modena e Bologna ed è alla ricerca di nuovi negozi da aggiungere al network.

Offerta

Il modello si ispira alle soluzioni di Too Good To Go nel settore del food e prevede la disponibilità di mistery box con articoli di abbigliamento. Ogni negozio può scegliere autonomamente quali articoli inserire nelle fashion mistery box che vengono aperte alle vendite solo una volta al mese per 72 ore.

Servizi

I clienti possono acquistare “a scatola chiusa” con uno sconto del 60%. L’utente, dopo aver scelto il proprio negozio preferito, aver indicato la propria taglia e genere, può acquistare una box che contiene dai due ai cinque articoli a “sorpresa”.

SKECHERS

Data di apertura

Giugno 2022

Offerta

L'eCommerce italiano del brand dispone di con una proposta di scarpe, abbigliamento uomo, donna e bambino e accessori.

Servizi

Consente l'accesso ai negozi al dettaglio o agli store monomarca del marchio.

WEDELIVERY

Data di apertura

2022

Offerta

Fornisce un servizio di home delivery che comprende sia i ristoranti della provincia etnea, sia altre attività commerciali di prima necessità come farmacie e supermercati.

Servizi

Attivo tramite customer service telefonico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 23.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica dalle ore 19.30 alle 23.30, disponibile anche tramite il sito dedicato o le App. Il costo minimo di consegna è di 1,30 euro per ordini effettuati nei ristoranti ma con un prezzo variabile. Per ordini effettuati dalle farmacie il costo di consegna è 2 euro. Se invece si ordina da un supermercato il costo di consegna è di 3.90 euro.