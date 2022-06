Sviluppo rete eCommerce maggio 2022

Nuovi ingressi nel mondo online: hanno debuttato Fao Schwarz, Destination Gusto e Florwine, dedicati rispettivamente a giocattoli, food d'eccellenza e vino. Glovo sperimenta, invece, il primo Food corner italiano

DESTINATION GUSTO

Data di apertura

Maggio 2022

Offerta

Dalla sinergia e dalla fusione delle competenze tra Intesa Sanpaolo e l’acceleratore milanese Supernova Hub - Gruppo Itlm, attivo nel settore dei trasporti, nasce l'eCommerce di prodotti enogastronomici d’eccellenza italiani, provenienti da ogni regione d’Italia.

Servizi

Il modello di business si svilupperà su tre direttrici: verso il consumatore che potrà scoprire i territori, le tradizioni culinarie e i prodotti made in Italy; verso le imprese (B2B) con servizi incentive, di loyalty e regalistica per le aziende; verso nuovi clienti corporate (B2E), che potranno includere Destination Gusto tra gli strumenti di welfare aziendale per i loro dipendenti.

FAO SCHWARZ

Data di apertura

Maggio 2022

Offerta

L'assortimento online comprende i giocattoli esclusivi firmati Fao Schwarz, le proposte musicali e quelle creative, e poi i veicoli e i gadget. Il sito è diviso per sezioni tematiche, con una suddivisione per brand, per fascia di età o prezzo.

Servizi

La spedizione sarà gratuita per le spese superiori a 49 euro. L'eCommerce consente di personalizzare alcuni articoli iconici tra cui peluche e proposte tessili Bunnies by the Bay. Seguiranno a breve Barbie Style by You e My Fao Doll, le bambole in vinile.

FLORWINE

Data di apertura

Maggio 2022

Offerta

L'insegna Flor. I born to be wine, a pochi giorni dall’apertura del negozio fisico di Verona, lancia la sua nuova proposta eCommerce su Florwine.com, versione online della catena dedicata al mondo del vino naturale, con una selezione di oltre 1.200 etichette scelte con cura da un team di sommelier, che entro la fine dell’anno supererà le 2.000 referenze.

Servizi

Il portale intende integrare l'esperienza online e offline. Le consegne vengono effettuate da una squadra di rider, regolarmente assunti.

FOOD CORNER PODESTRA'

Data di apertura

Maggio 2022

Offerta

Glovo sperimenta in Italia con il primo spazio Food Corner italiano realizzato a Torino al centro del quartiere di Pozzo Strada con 15 postazioni di cucina professionale, su una superficie di 870 mq. Si chiama Food Corner Podëstrà, dal nome del quartiere in dialetto e proporrà ai consumatori diverse opzioni culinarie come Pinseria SB, Whimsy Kitchen, Amici Miei, Bun Burger e I Love Pokee.

Servizi

Il consumatore che ordinerà tramite l’app potrà scegliere se recarsi in loco per ritirare la spesa o optare per la consegna a domicilio.