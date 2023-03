Sviluppo rete in Area 1 dal 10 al 17 marzo 2023

Conad Centro Nord apre un superstore a Garlasco (Pv) mentre Nova Coop ristruttura e amplia il punto di vendita Coop di Alessandria

CONAD

Via Leonardo Da Vinci 57

Garlasco (Pv)

1.500 mq

Conad Centro Nord

Data di apertura

15 marzo 2023

Format e location

Ortofrutta a libero servizio in apertura, in area freschi seguono pescheria con pesce confezionato, carni assistita e a libero servizio, forno, salumi e latticini, gastronomia con tanti piatti pronti.

Offerta

In linea con la tipica proposta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-19. Nel parcheggio sono disponibili 150 posti auto.

Addetti e casse

Dotato di cinque casse tradizionali e quattro self checkout. Impiega 25 persone.

COOP

Via Sclavo 15

Alessandria

3.000 mq

Nova Coop

Data di apertura

16 marzo 2023

Format e location

Il negozio aveva chiuso temporaneamente il 31 dicembre scorso per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione che hanno interessato il complesso del centro commerciale Gli Archi. La superficie del superstore è stata ampliata da 2700 a 3000 mq. L’ingresso è sul Fiorfiore Cafè, il corner di caffetteria e ristoro. Il percorso tra i reparti si apre con la piazza dell’ortofrutta per proseguire con i banchi di

libero servizio, con piatti freschi pronti, salumi e latticini adatti a una spesa veloce, e con l’Ovale dei reparti servito.

Offerta

Alla proposta di freschi si affianca la cantina e l’area dedicata al grocery e al non food, come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20. Il parcheggio offre circa 200 posti auto di cui 48 coperti su via Sclavo e 160 posti su via Boves.

Addetti e casse

Non disponibile.