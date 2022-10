Sviluppo rete in Area 1 dal 14 al 21 ottobre 2022

Aldi sbarca a Vigevano (Pv) con il suo primo store in città. Codè Crai Ovest spinge sulla prossimità con un punto di vendita Crai a Erba (Co) mentre Erbert si consolida a Milano

ALDI

Corso Novara 148

Vigevano (Pv)

1.300 mq

Aldi Sud

Data di apertura

13 ottobre 2022

Format e location

Primo punto di vendita in città per l’insegna, situato a ridosso della strada provinciale 206.

Offerta

Come da tradizione, l’assortimento si focalizza su prodotti italiani. In ortofrutta sono presenti circa 130 item.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 16 addetti.

CRAI

Via Volta 55

Erba (Co)

450 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

29 settembre 2022

Format e location

Si fortifica il format di prossimità dell’insegna con questo store realizzato in pieno centro cittadino.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento, food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Lo store è dotato di tre casse.

ERBERT

Via Freguglia 4

Milano

EatRight

Data di apertura

10 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova accanto al Tribunale di Milano con uno spazio ad ingresso e al piano superiore pensato per una pausa instore.

Offerta

L’assortimento rispecchia la formula dell’insegna concentrata in uno spazio di prossimità.

Servizi

Orario: lun-ven 7.30-19.30..

Addetti e casse

Non disponibile.