Sviluppo rete in Area 1 dal 16 al 23 dicembre 2022

Aldi apre il suo 19esimo negozio in Piemonte, realizzato a Rivalta di Torino (To). Iperal, invece, si consolida in Lombardia con lo store di Verdellino (Bg)

ALDI

Via Giaveno

Rivalta di Torino (To)

1.000 mq

Aldi Sud

Data di apertura

15 dicembre 2022

Format e location

19esimo negozio in Piemonte, situato ad angolo con via Fenestrelle. L'edificio è in classe energetica A3.

Offerta

L'assortimento rispecchia la tipica formula dell'insegna con ampio spazio ai prodotti made in Italy.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

IPERAL

Via Vienna 18

Verdellino (Bg)

1.500 mq

Iperal

Data di apertura

14 dicembre 2022

Format e location

14esimo store in provincia di Bergamo per l'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze sia alimentari che non alimentari.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Dispone di 140 posti nel parcheggio di cui 70 coperti. Attivo il servizio di spesa online con ritiro in negozio.

Addetti e casse

In organico 66 collaboratori di cui il 65% donne.