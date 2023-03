Sviluppo rete in Area 1 dal 17 al 24 marzo 2023

Aldi Sud potenzia la sua presenza in Piemonte dove realizza un punto di vendita Aldi a Venaria Reale (To) in linea con l'immagine dell'insegna

ALDI

Via Don Giovanni Sapino 117

Venaria Reale (To)

850 mq

Aldi Sud

Data di apertura

23 marzo 2023

Format e location

Il locale è certificato con classe energetica A3 e dotato di impianti fotovoltaici di ultima generazione con portata da 48 kWp.

Offerta

In linea con la tradizione dell’insegna, l’offerta è per lo più made in Italy e per l’80% alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20. A disposizione dei clienti un parcheggio gratuito interrato da 56 posti e 34 posti auto al piano terra e 4 colonnine (ciascuna può ricaricare 2 auto) per la ricarica elettrica con portata da 22KW.

Addetti e casse

Sono impiegate 16 persone.