Sviluppo rete in Area 1 dal 18 al 25 ottobre 2024

Lidl apre a Rozzano (Mi) il 40esimo discount della provincia milanese. Migross debutta nel capoluogo lombardo con un supermercato di prossimità e Tigros arriva ad Arluno (Mi)

LIDL

Via Mantova

Rozzano (Mi)

1.400 mq

Lidl Italia

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

Con quest’operazione Lidl rafforza la propria presenza sul territorio milanese, dove oggi conta oltre 40 punti di vendita tra il capoluogo e la provincia. Il locale è in classe energetica A1.

Offerta

L’assortimento comprende oltre 3.500 articoli di cui l’80% mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21. Nel parcheggio sono disponibili 130 posti auto.

Addetti e casse

In organico 26 risorse.

MIGROSS

Via Meravigli 16

Milano

200 mq

Migross (VéGé)

Data di apertura

16 ottobre 2024

Format e location

Primo store nel capoluogo lombardo, situato a pochi passi dal Duomo e raccontato in questo articolo.

Offerta

L'offerta è indirizzata a lavoratori e turisti con numerose soluzioni pronte, disposte in vasche refrigerate take away, e nel reparto a libero servizio di macelleria. Sono, inoltre, presenti i banchi a libero servizio di panetteria e ortofrutta così come il banco dedicato al sushi che si può ordinare attraverso l'apposito servizio di prenotazione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGROS

Via Bellini1

Arluno (Mi)

Tigros

Data di apertura

16 ottobre 2024

Format e location

L'area freschi apre con l'ortofrutta e prosegue con panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria. In questo store è stato inoltre inserito il bar ristorante Buongusto con un menu pensato per i vari momenti della giornata, dalla colazione alla cena.

Offerta

In linea con il classico format.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.