Sviluppo rete in Area 1 dal 20 al 27 maggio 2022

Eurospin amplia la rete con uno store a Villadossola (Vb). Migross continua la fase di rebranding degli store ex Altasfera (ex Alco) e apre a un cash and carry a Varedo (Mb)

EUROSPIN

Via San Bartolomeo

Villadossola (Vb)

Eurospin

DATA DI APERTURA

12 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è stato realizzato in un'area periferica della città non lontano dal camping Holidays.

OFFERTA

In linea con la formula dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-19.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

MIGROSS

Via Parma 8

Varedo (Mb)

Migross

DATA DI APERTURA

3 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita ex Altasfera (Gruppo Alco) è stato uniformato al tipico concept store della catena cash and carry.

OFFERTA

Rispecchia l'offerta del marchio con una proposta di 5.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-dom 7-20. Disponibile la spesa online sulla piattaforma eCommerce dell'insegna.

ADDETTI E CASSE

Sono stati reimpiegati i 33 addetti del precedente store.