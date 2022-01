Sviluppo rete in Area 1 dal 21 al 28 gennaio 2022

DPIU'

via Diano Calderina (Im)

Diano Marina

800 mq

Maxi Di srl (Selex)

DATA DI APERTURA

15 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato in località Fornace Chinni. Sul perimetro i banchi a libero servizio di macelleria e panetteria.

OFFERTA

Ampia l'offerta in ortofrutta cuore dell'offerta freschi. Presente lo spazio per il non alimentare e per prodotti free from.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-19.30; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 14 collaboratori.

LIDL

Via Argine Sinistro Goffredo Alterisio

Imperia

1.200 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

20 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Questa apertura sostituisce il precedente supermercato in Via dei Mirti Argine Destro aperto nel 1995. L'edificio rientra in classe energetica A3 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 110 kW.

OFFERTA

Propone un assortimento di oltre 3.500 prodotti di cui oltre l’80% made in Italy.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-22; domenica 8-21. Il parcheggio dispone di 90 posti auto ed è fornito di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Sono in tutto 20 gli addetti di cui 12 neo assunti.

LIDL

Via Ripamonti 175

Milano

1.400 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

20 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Ubicato nel quartiere Vigentino, al piano terra di un edificio preesistente, occupato in precedenza da altre attività commerciali. Rispecchia la nuova formula dell'insegna. Lo store sarà rifornito dalla seconda motrice elettrica di Lidl Italia.

OFFERTA

Dispone della tradizionale offerta dell'insegna con ampio spazio per le referenze biologiche, senza glutine e lattosio e una gamma di prodotti to go pronti al consumo.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21. Questo store partecipa al progetto Oltre il Carrello – Lidl contro lo spreco: il piano di recupero delle eccedenze alimentari che l’insegna ha attivato in collaborazione con il Banco Alimentare. È dotato di un parcheggio a raso con 65 stalli.

ADDETTI E CASSE

Sono state impiegate 13 persone.