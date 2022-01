Lidl segna il traguardo dei 700 store

La presenza di Lidl Italia è ormai più che consolidata e l'insegna discount continua il suo percorso di sviluppo nel nostro Paese a vele spiegate. Proseguono, infatti, le aperture in tutte le aree Nielsen. L'ultima in ordine di tempo, realizzata a Milano, segna un traguardo importante: con questo punto di vendita Lidl raggiunge una rete vendita di 700 negozi con una squadra di 20.000 collaboratori. Nel capoluogo lombardo, dove l'insegna entrò nel 1995, sono attivi ad oggi 19 locali. Questo supermercato rientra in un ampio progetto di espansione che ha come focus le aree metropolitane.

Tra i più recenti insediamenti in città ci sono i punti di vendita Lidl di Via Pietro Giordani, Viale Monza, Viale Ergisto Bezzi, Via Ornato, Viale Sarca, Via delle Forze Armate, Via Medici del Vascello e Via Masolino da Panicale per un investimento sul territorio pari a circa 50 milioni di euro. I discount hanno comportato in linea di massima interventi di riqualificazione urbana e l’adozione di tecniche di progettazione sostenibili, in linea con la filosofia della catena.

Il punto di vendita di Milano

Lo store è stato realizzato in Via Ripamonti 175, su una superficie di 1.400 mq. Pensato per una spesa smart e semplice. Propone referenze biologiche, senza glutine o senza lattosio, prodotti to go pronti al consumo. Centrale l'area freschi con ortofrutta in apertura. Il pdv sarà rifornito dalla seconda motrice elettrica di Lidl Italia, dopo quella annunciata a settembre 2021.