Sviluppo rete in Area 1 dal 21 al 28 ottobre 2022

Eurospin prosegue il suo piano di sviluppo con un'apertura a Caravaggio (Bg). LIdl, invece, sostituisce lo storico punto di vendita di Carmagnola (To)

EUROSPIN

Via Mozzanica

Caravaggio (Bg)

Eurospin

Data di apertura

18 ottobre 2022

Format e location

Lo store si trova ad angolo con via Panizzardo e rimane in linea con il format attuale dell'insegna. Ortofrutta apre l'area freschi, seguono macelleria, gastronomia, pane confezionato, pescheria, carne a libero servizio.

Offerta

Come da tradizione l'assortimento comprende migliaia di referenze con focus su freschi e un'area dedicata al non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

LIDL

Via Francesco di Sales

Carmagnola (To)

1.280 mq

Lidl Italia

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Il supermercato sostituisce lo storico punto di vendita della città, aperto nel 1997 in via Papa Giovanni XXIII. Rientra in classe A4, è caratterizzato da ampie vetrate e di un impianto fotovoltaico da 135 kW.

Offerta

Il reparto frutta e verdura ha una scelta di referenze fresche e biologiche, seguono l’angolo panetteria e il corner dedicato a specialità arrosto. Completano l'assortimento di oltre 3.500 referenze sia food che non food, il comparto macelleria, l’isola dedicata al pesce, i prodotti per la cura della casa e della persona e il pet food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 8-21.

Addetti e casse

Sono stati assunti 40 collaboratori.