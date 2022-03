Sviluppo rete in Area 1 dal 25 febbraio al 4 marzo 2022

CONAD

Via Brescia 155

Travagliato (Bs)

1.178 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

23 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Riapre con nuova insegna lo store acquisito dal gruppo L'Alco.

OFFERTA

In linea con la formula dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13. Dispone di un parcheggio con 100 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Nel punto di vendita sono occupate 16 persone. In barriera quattro casse.

CONAD

Via Vivanti 19

Brescia

980 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

23 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si tratta di uno dei due store riaperti dopo l'acquisizione dal Gruppo L'Alco. In questo store è presente la pescheria che completa l'area freschi con i reparti di salumeria, gastronomia, panetteria, macelleria a libero servizio, ortofrutta in apertura.

OFFERTA

Rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-13. Disponibili nel parcheggio 45 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Impiega 18 persone e dispone di cinque casse tradizionali.

EUROSPIN

Via Brigate Partigiane

Follo (Sp)

1.500 mq

Eurospin

DATA DI APERTURA

10 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

L'ortofrutta apre l'area freschi , seguono gastronomia servita, macelleria sia assistita che a libero servizio, panetteria, pescheria.

OFFERTA

In linea con la tradizione dell'insegna con un'offerta sia alimentare che non alimentare.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Seminario

Cremona

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

17 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è situato all'interno del centro commerciale dell'ex Armaguerra. Lo store sostituisce lo storico negozio di via Castelleone. È dotato di un impianto fotovoltaico da 100 kw.

OFFERTA

Propone un'offerta food e non food ampia con spazio ai freschi e ai prodotti to go.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-20. Nel parcheggio sono disponibili 110 posti auto, una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche e una colonnina per la ricarica gratuita di bici elettriche.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Cornigliano 185

Genova

1.200 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova sull'arteria principale del quartiere, a pochi chilometri dall'aeroporto. Il progetto è frutto del restauro di un edificio preesistente, occupato in precedenza da un’altra attività commerciale.

OFFERTA

Cuore dell'offerta i freschi con ortofrutta in apertura, panetteria, il pesce, gastronomia con prodotti pronti al consumo. Lidl continua ad ampliare il proprio assortimento di prodotti clima neutrali, di cui fanno parte la gamma Cien Nature e la linea W5 Eco.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21. Il parcheggio dispone di 150 posti auto e di sette colonnine per la ricarica gratuita di auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Sono stati assunti 12 collaboratori.