A partire dal 23 febbraio sino alla fine di aprile Conad Centro Nord inaugurerà 17 punti di vendita ex Despar, Eurospar e Interspar, cambiandone il layout e ampliando l’assortimento dei prodotti a marchio. Tre le province interessate, con 16 comuni: Brescia (14 punti di vendita per oltre 15.000 mq di vendita), Bergamo (2 punti di vendita per 1.230 mq) e Lodi (1, 600 mq). La superficie di vendita totale supera i 17.000 mq.

Con la nuova acquisizione Conad Centro Nord aumenterà la propria quota di mercato in Lombardia: nella sola provincia di Brescia a fine 2022 prevede una crescita del 2% circa (12,6% GNLC 1° semestre 2021).

In accordo con le organizzazioni sindacali regionali e territoriali della Lombardia, Conad Centro Nord ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali: 241 lavoratori conserveranno il posto di lavoro e le relative spettanze arretrate.

“L’acquisizione è parte integrante degli obiettivi e delle strategie di crescita che ci siamo dati nel piano strategico triennale –sottolinea Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord– con l’obiettivo di fornire ai nostri soci nuove opportunità di sviluppo e far crescere la quota di mercato in tutti i territori in cui operiamo. Contiamo soprattutto sulla capacità imprenditoriale dei nostri soci e su una solida politica promozionale e commerciale d’insegna per raggiungere risultati sfidanti”.

Conad Centro Nord, che già nel 2020, grazie all’acquisizione di pdv Auchan, aveva registrato un incremento di fatturato del 28% rispetto all’anno precedente, chiude il 2021 con ricavi di oltre 1,85 miliardi di euro e un'ulteriore crescita del 4,3%, frutto dell’attività di 352 imprenditori associati e oltre 7.230 dipendenti.

Conad Centro Nord in Lombardia

In Lombardia, il fatturato di Conad Centro Nord si è attestato su 1.108,9 milioni di euro, +5,9% rispetto al 2020, con 179 punti di vendita e una superficie di 194.618 mq. Questo risultato, già cresciuto del 43% nel 2020, è spiegabile con la piena integrazione dei punti di vendita ex Auchan, l'apertura di 23 nuovi negozi nel 2020 e 2021 e di 3 nuovi esercizi a Sesto San Giovanni (Mi), Cremona e Romano di Lombardia (Bg).