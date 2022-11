Sviluppo rete in Area 1 dal 25 novembre al 2 dicembre 2022

Codè Crai Ovest si consolida a Torino mentre Md debutta a Brandizzo (To). Unes rinnova, invece, il punto di vendita U2 di Magnago (Mi)

CRAI

Piazza Borromini 72F

Torino

250 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

17 novembre 2022

Format e location

Il negozio dispone di un banco gastronomia servito e di un reparto per le carni gestito dalla storica macelleria situata precedentemente in corso Gabetti.

Offerta

L'assortimento è in linea con la proposta di prossimità dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13. Effettua consegna a domicilio.

Addetti e casse

Dispone di due casse.

1 di 3

MD

Strada statale Torino

Brandizzo (To)

Md

Data di apertura

24 novembre 2022

Format e location

Primo negozio della cittadina e il 21esimo in provincia, 35esimo nella regione. Sostituirà quello di Chivasso, che cessa l’attività. Si trova in zona strategica perché facilmente accessibile dalla vicina strada provinciale Padana Superiore e dall’autostrada Milano-Torino. Si estende su pianta rettangolare su sei corsie.

Offerta

L'ortofrutta apre il percorso seguita dalla proposta di panetteria, macelleria, pescheria, gastronomia. Ampia l'offerta di ready to eat, agli item locali. Presente anche il non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 113 posti auto.

Addetti e casse

Sono 18 i dipendenti. Cinque le casse.

U2

Via Guglielmo Marconi 93

Magnano (Mi)

1.143 mq

Unes

Data di apertura

24 novembre 2022

Format e location

Lo store riapre con immagine rinnovata, adeguata al format più moderno.

Offerta

L'assortimento, in linea con la formula dell'insegna, propone migliaia di referenze sia food che non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Attivo ogni giorno uno speciale sconto del 10% sulla spesa riservato agli studenti universitari e, ogni mercoledì, a tutti i pensionati e over 65.

Addetti e casse

Dispone di sei casse.