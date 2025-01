Sviluppo rete in Area 1 dal 3 al 10 gennaio 2025

Doppio opening per Aldi: rispettivamente in Piemonte e Lombardia. L'insegna inaugura, infatti, due discount, il primo a San Maurizio Canavese (To), il secondo a Varese

ALDI

Via Rocciamelone

San Maurizio Canavese (To)

978 mq

Aldi

Data di apertura

20 dicembre 2024

Format e location

Il punto di vendita di sorge nel Quartiere Ceretta, ad angolo con via Torino. È certificato con classe energetica A4.

Offerta

Fedele alla tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20. Sono presenti 70 posti auto, di cui 32 dedicati esclusivamente ai clienti e 38 ad uso pubblico, comprensivi di due stalli riservati ai disabili.

Addetti e casse

Non disponibile.

ALDI

Via Belforte 151

Varese

943 mq

Aldi

Data di apertura

19 dicembre 2024

Format e location

Si trova ad angolo con via Quarnero, ed è frutto del recupero di un’area precedentemente occupata da un concessionario di auto, successivamente demolita per dare spazio alla costruzione di una nuova struttura su due piani.

Offerta

In linea con la consueta offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20. Il punto di vendita mette a disposizione dei clienti due colonnine per la ricarica di auto elettriche della portata di 22kW e 94 posti auto gratuiti, di cui 40 coperti, 54 scoperti, 2 dedicati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori.

Addetti e casse

Non disponibile.