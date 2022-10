Sviluppo rete in Area 1 dal 30 settembre al 7 ottobre 2022

Doppio opening per Codè Crai Ovest che rafforza l'insegna Crai a Monleone di Cicagna (Ge) e a Pieve Emanuele (Mi). Cresce anche Md con il settimo store a Milano

CRAI

Via Pian Mercato 5B

Monleone di Cicagna (Ge)

250 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

23 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova a ridosso della strada statale 225, in area periferica.

Offerta

Rispecchia fedelmente la formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-ven 8-13 e 15-20; sabato 8-20; domenica 8-13. Il punto di vendita è dotato di una postazione per il riciclo della plastica pet in collaborazione con Coripet.

Addetti e casse

Lo store è dotato di due casse.

1 di 2

CRAI

Via Roma 14

Pieve Emanuele (Mi)

160 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

22 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in una delle arterie principali della cittadina.

Offerta

Non si discosta dalla tradizionale offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22.

Addetti e casse

In barriera sono attive due casse.

1 di 3

MD

Via Asiago 72

Milano

1.014 mq

Md spa

Data di apertura

29 settembre 2022

Format e location

Sorge su un’area precedentemente occupata da un immobile industriale, al centro di un’area densamente abitata. È il settimo store Md nel capoluogo lombardo. Il percorso di spesa si articola in sei corsie.

Offerta

Propone un assortimento ampio sia alimentare che non alimentare tra cui più di mille articoli di elettronica, grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti per hobbies, casa e giardino.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio scoperto adiacente sono disponibili 77 posti auto.

Addetti e casse

Sono 21 i dipendenti di cui 19 nuove risorse. Attive cinque casse in barriera.