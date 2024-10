Sviluppo rete in Area 1 dal 4 all’11 ottobre 2024

Nova Coop rinnova l'ipermercato Ipercoop di Biella, razionalizzando gli spazi e puntando sull'efficientamento energetico. Md arriva a Lumezzane (Bs)

IPERCOOP

Via John Lennon 4

Biella

5.000 mq

Nova Coop

Data di apertura

5 ottobre 2024

Format e location

L’ipermercato si trova al centro commerciale Gli Orsi. Il negozio è stato allineato al nuovo format d’ipermercato adottato da Nova Coop, rinnovando gli ambienti, gli arredi e l’identità visiva con una razionalizzazione degli spazi.

Offerta

Rispecchia la tipica formula.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

1 di 2

MD

Via San Nicola da Tolentino 25

Lumezzane (Bs)

1.830 mq

Md

Data di apertura

7 ottobre 2024

Format e location

Il discount, il 25esimo nella provincia di Brescia, si trova all’interno del centro commerciale Arcadia.

Offerta

Ampia offerta di freschi con i banchi serviti di macelleria e gastronomia, pesce fresco take away, pane in doratura e ortofrutta. Spazi dedicati per la cantina e l’area healthy.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-19.30. Nel parcheggio sono disponibili 145 posti auto coperti.

Addetti e casse

In barriera ci sono cinque casse. In organico 20 risorse, di cui 11 nuove assunte, con un’età media di 35 anni, tutte residenti a Lumezzane e nelle zone limitrofe.