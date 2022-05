In's Mercato (Pam) amplia la rete discount con due store a None (To) e Torino. Lidl propone il suo format più moderno a Cislago (Va) mentre Penny Market prosegue le acquisizioni ex Leader Price e apre un punto di vendita a Gravedona ed Uniti (Co)

IN'S MERCATO

Via Roma 150

None (To)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

4 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount riapre dopo i lavori di restyling che lo hanno allineato alla formula moderna dell'insegna.

OFFERTA

Ampia proposta alimentare e non alimentare in linea con la tradizione della catena.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Corso Taranto 206/A

Torino

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

4 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

L'insegna sta proseguendo con il restyling dei suoi store. Anche questo punto di vendita riapre con un'immagine rinnovata.

OFFERTA

Conta un assortimento completo food e non food per la spesa quotidiana a prezzi convenienti.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Cesare Battisti 125

Cislago (Va)

1.300 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

5 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita sostituisce lo storico supermercato di via Carducci, aperto nel 1997, ed è stato realizzato attenzione all'ambiente. La struttura rientra in classe energetica A4 ed è dotata di un impianto fotovoltaico da 190 kW.

OFFERTA

In assortimento sono presenti oltre 3.500 referenze food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. Il parcheggio è dotato di 150 posti auto, di una colonnina per la ricarica di auto elettriche, e un piazzale 100% drenante con un sistema di recupero dell’acqua piovana.

ADDETTI E CASSE

Sono stati creati cinque nuovi posti di lavoro.

PENNY MARKET

Via Regina 73

Gravedona ed Uniti (Co)

700 mq

Penny Market Italia (Gruppo Rewe)

DATA DI APERTURA

4 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova sulla strada statale 340, via di collegamento tra la parte bassa del lago di Como, Valchiavenna, Valtellina e Svizzera. Il punto di vendita (ex Leader Price) è stato uniformato al format tipico di Penny Market con macelleria, bake-off e pane sfornato caldo tutti i giorni, una vasca dedicata al pesce fresco e una alla pasticceria.

OFFERTA

Conta in assortimento oltre 2.500 referenze per lo più italiane con una selezione di non food.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20

ADDETTI E CASSE

I dieci collaboratori del precedente store sono stati impiegati nel nuovo.