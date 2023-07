Sviluppo rete in Area 1 dal 7 al 14 luglio 2023

Gruppo 3A (Despar Nordest) si consolida in Piemonte: la società apre un supermercato Despar a Torino e rinnova la superette Despar Express di Valfenera (At)

DESPAR

Via San Giorgio Canavese

Torino

Gruppo 3A (Despar Nordest)

Data di apertura

29 giugno 2023

Format e location

Lo store si trova in un’area residenziale non lontano da Corso Francia.

Offerta

Il punto di vendita, pensato per la spesa di tutti i giorni, propone un assortimento completo e in linea con le esigenze del consumatore, con particolare attenzione ai freschi e alla marca del distributore, per il 98% italiana.

Servizi

Orario: lun-ven 8-13 e 15-20; sabato 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Impiega 12 addetti e dispone di tre casse.

DESPAR EXPRESS

Largo Conte Quirico 11

Valfenera (At)

Gruppo 3A (Despar Nordest)

Data di apertura

30 giugno 2023

Format e location

Lo store riapre dopo i valori di restyling che lo hanno allineato agli attuali standard dell’insegna con soluzioni sostenibili.

Offerta

Rispecchia la tradizionale offerta di prossimità.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13 e 15.30-19.30; domenica 8.30-12.30. Attivo il servizio di consegna a domicilio.

Addetti e casse

Quattro gli addetti impiegati.