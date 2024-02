Sviluppo rete in Area 1 dal 9 al 16 febbraio 2024

ALDI

Via Bettola

Monza

755 mq

Aldi Italia

Data di apertura

15 febbraio 2024

Format e location

Il discount si trova ad angolo con via Gerolamo Borgazzi e rispecchia il consueto format. L'apertura di Monza porta a dieci gli store nella provincia di Monza e Brianza e 62 in Lombardia. Il locale è certificato con classe energetica A3 e dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 84 kWp.

Offerta

Tipica offerta dell'insegna per lo più made in Italy con una selezione di oltre 300 prodotti essenziali come pasta, carne, latte, salumi, formaggi e pesce a prezzo bloccato fino a fine marzo 2024.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio disponibili 66 posti auto di cui due dedicati ai disabili e due alle donne in attesa o ai neogenitori.

Addetti e casse

Impiegate 13 persone.