Sviluppo rete in Area 1 dal 9 al 16 settembre 2022

Aldi prosegue l'espansione nel nord del Paese con un'apertura a Pogliano Milanese (Mi). Anche l'offerta di convenienza di Dpiù (Maxi Di srl -Selex) cresce a Barlassina (Mb)

ALDI

Via Torquato Tasso 1

Pogliano Milanese (Mi)

968 mq

Aldi Sud

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

L'edificio è certificato in classe energetica A3 ed è caratterizzato da consumi energetici inferiori di oltre il 15% rispetto alla media degli altri punti di vendita.

Offerta

Come da consuetudine, l'assortimento è composto da articoli per lo più made in Italy e valorizza le produzioni agricole locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. Nel parcheggio sono disponibili oltre 70 posti auto gratuiti e una stazione di ricarica per auto elettriche.

Addetti e casse

Non disponibile.

DPIU'

Via Longoni 86

Barlassina (Mb)

(Maxi Di srl -Selex)

Data di apertura

7 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in area periferica e rispecchia la formula dell'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze per lo più alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Impiega 16 addetti.