Sviluppo rete in Area 1 dall’1 all’8 aprile 2022

Conad Centro Nord prosegue il cambio insegna degli store acquisiti da L'Alco a Manerba del Garda (Bs) con un Conad e Lodi Vecchio (Lo) con Conad City. IN'S Mercato apre a Genova e U2 Supermercato a Varzi (Pv)

CONAD

Via Diaz 1

Manerba del Garda (Bs)

1.500 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

30 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Continua il cambio insegna degli store ex L'Alco. Ortofrutta in apertura dell'area freschi, a seguire i banchi di salumi, gastronomia assistita, panetteria, carni a libero servizio e pesce su ghiaccio e confezionato.

OFFERTA

Rispecchia l'offerta dell'insegna con ampio spazio ai freschi, ai prodotti biologici e free from con spazi dedicati alla linea Sapori&Dintorni e alle referenze del territorio.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Sono disponibili 115 posti auto nel parcheggio sotterraneo e 70 in quello esterno.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 19 persone e dispone di sette casse tradizionali.

CONAD CITY

Via Repubblica 3

Lodi Vecchio (Lo)

600 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

30 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Anche questo store rientra nel pacchetto di acquisizioni ex L'Alco. In linea con il format dell'insegna con i banchi assistiti di gastronomia, e a libero servizio di macelleria e panetteria.

OFFERTA

Rispecchia la formula dell'insegna con una proposta alimentare e non alimentare.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-12.30. Dispone di un parcheggio con 70 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Nel punto di vendita sono occupate sette persone. In barriera sono attive tre casse tradizionali.

IN'S MERCATO

Via Ricasoli 11

Genova

In's Mercato (Pam)

DATA DI APERTURA

23 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount è situato in una zona residenziale della città. L'insegna ha inserito instore i reparti In's Orto, In's Forno e In's Pescheria, in linea con la formula più moderna dell'insegna.

OFFERTA

Dispone di un assortimento food e non food adatto alle varie esigenze di spesa.

SERVIZI

Orario: lun-giov 8.30-13 e 15-20; ven-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

U2 SUPERMERCATO

Via Alcide De Gasperi 33

Varzi (Pv)

1.000 mq

Unes

DATA DI APERTURA

30 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store riapre con un nuovo look e un assortimento più ampio. Sono stati rinnovati i reparti serviti di macelleria e gastronomia, e realizzati i reparti serviti di pescheria e panetteria.

OFFERTA

Fedele alla formula dell'insegna con un assortimento every day low price per ogni esigenza di spesa.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Attivo ogni giorno uno sconto del 10% sulla spesa riservato agli studenti universitari e, ogni mercoledì, a tutti i pensionati e over 65.

ADDETTI E CASSE

Dotato di sei casse.