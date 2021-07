In’s Mercato rinnova la rete e introduce il forno

Continua il restyling dei punti di vendita In’s Mercato avviato già nel 2020 quando l'insegna ha iniziato a introdurre nei suoi store il reparto IN’s forno. Lo scorso anno il gruppo ha inserito il reparto in 77 strutture mentre dall'inizio del 2021 ad oggi sono 82 i negozi coinvolti per un totale di 159 punti di vendita.

"Numeri significativi per un’azienda che punta alla soddisfazione del cliente, offrendo sempre prodotti freschi e di alta qualità al miglior prezzo" commenta la società.

Quest'operazione segue l'analoga operazione che ha arricchito gli store della catena del reparto In’s Orto con verdura e frutta fresca e di stagione. L'obiettivo alla base di queste attività è ampliare l’offerta per il consumatore attraverso altre varietà di prodotto: pane appena sfornato, pizze, focacce, crossainterie, e tanto altro. Freschezza e alta qualità dei prodotti rappresentano, infatti, un must per In’s. L'inserimento del reparto forno rientra in questa logica. Non solo, ma c'è anche la possibilità di aumentare la fidelizzazione, avvicinando il cliente al mondo dell’insegna per una spesa fresca, quotidiana, completa.

Nuovi store

La rete In's Mercato In's Mercato si è potenziata nel Nord est e Centro Italia. Sei le più recenti aperture che vanno a consolidare la rete del gruppo. "Vogliamo distinguerci all’interno del panorama delle catene discount -sottolinea la società-. Intendiamo, inoltre, farci portavoce di valori forti e riconoscibili. Questi obiettivi ci hanno portato a muoverci in questa direzione, sviluppando attività impattanti e vicine alle esigenze del pubblico fruitore".