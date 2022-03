Sviluppo rete in Area 1 dall’11 al 18 marzo 2022

Basko (Sogegross) debutta in provincia di La Spezia con un negozio a Romito Magra. Conad Nord Ovest prosegue il cambio insegna degli store acquisti da L'Alco e apre un Conad City a Lovere (Bs). Ekom torna a Tortona (Al) dopo la chiusura del precedente store. Nova Coop ripropone in chiave superstore il punto di vendita di Luino (Va) e Tigros si espande a Gozzano (No)

BASKO

Strada Provinciale 432 al civico 30

Romito Magra (Sp)

1.500 mq

Gruppo Sogegross

DATA DI APERTURA

10 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

All’ingresso della struttura è stato aperto Il Bistrot di Basko, il settimo della rete e il primo nella provincia della Spezia con una proposta per le diverse occasioni di consumo nel corso della giornata.

OFFERTA

Conta in assortimento oltre 15.000 referenze, con una particolare attenzione ai prodotti del territorio. L’insegna si caratterizza per un'offerta di qualità che si esprime anche nell’ampia area dedicata alla nuova linea di prodotti Freschissimi Qualità Basko (salumi e formaggi, gastronomia e pasta fresca). Presente una vetrina con una selezione di prodotti di eccellenza e una ricca esposizione di prodotti caldi, pronti da consumare.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20 con estensione alle 21 in estate. Dispone di un parcheggio con 170 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 35 persone, di cui 26 neo assunte. Attive sei casse tradizionali e cinque self service di cui due dedicate al servizio self scanning.

CONAD CITY

Via Dante 3

Lovere (Bg)

450 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

9 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

La cooperativa riapre gli store acquisiti da L'Alco. Il punto di vendita cambia insegna e viene adattato al format di prossimità di Conad.

OFFERTA

Rispecchia la formula di vicinato con spazio ai freschi e freschissimi, così come ai prodotti biologici e free from.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-19.30; domenica 8-12.30. Dotato di un parcheggio con 40 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Impiega 11 persone. Sono attive tre casse tradizionali.

EKOM

Via Piemonte 11

Tortona (Al)

1.200 mq

Gruppo Sogegross

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

L'insegna torna nella cittadina con un trasferimento di sede dopo la chiusura dello store di via Romita. Allestimenti e attrezzature privilegiano il risparmio energetico.

OFFERTA

Ampia la proposta di freschi con i banchi serviti di macelleria, salumi e formaggi e pane fresco, disponibile anche in self-service.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-19.30.

SUPERSTORE COOP

Via Ghiringhelli 1

Luino (Va)

3.276 mq

Nova Coop

DATA DI APERTURA

10 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita si ripropone in una veste moderna per assecondare le esigenze del consumatore contemporaneo. Gli interventi di ristrutturazione propongono uno store rinnovato e improntato al layout del Superstore, formato che unisce la digitalizzazione e la tecnologia a una dislocazione dei reparti più funzionale.

OFFERTA

Ampia la proposta dei freschi con ortofrutta e reparti serviti di panetteria/pasticceria, gastronomia, macelleria, pescheria e corner Sushi di Warai con banco a vista.

SERVIZI

Orario: lun-dom 7.30-20.30. Nel parcheggio disponibili 500 posti auto e spazi per i monopattini. Dispone del Novapoint, un unico spazio dedicato all’assistenza, al prestito sociale, al rilascio di informazioni e alle iniziative, dove sarà anche possibile effettuare le pratiche per il rilascio del sistema pubblico di identità digitale – Spid, su appuntamento.

ADDETTI E CASSE

Non disponibili.

TIGROS

Via Alcide De Gasperi 2

Gozzano (No)

Tigros

DATA DI APERTURA

10 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia la formula dell'insegna.

OFFERTA

Focus sui freschi con 400 item di ortofrutta che comprende anche prodotti esotici e biologici, oltre 30 varietà di pane sfornato nel laboratorio di Cassano Mugnago (Va), torte e dolci preparate dai pasticceri dell'insegna e 12 ricette sviluppate nel corso dell'anno con la proposta di una crostata al mese differente. Inoltre sono presenti oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati insieme a una proposta di piatti pronti. Completa l'offerta la pescheria self service.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20. Disponibile il servizio Tigros Drive che consente di fare la spesa online e di ritirarla nell'area dedicata esterna del punto di vendita. Il servizio è gratuito ed è attivo sette giorni su sette.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.