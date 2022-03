Nova Coop: il punto di vendita di Luino diventa Superstore Coop

Un nuovo percorso, format rinnovato e una proposta più ampia. Riapre al pubblico il punto di vendita di Luino (Va) che Nova Coop trasforma in Superstore Coop, sviluppato su una superficie di 3.276 mq. La struttura era già attiva dagli anni Settanta e costituisce un punto di riferimento per residenti e turisti abituali. Oggi si ripropone in una veste moderna per assecondare le esigenze del consumatore contemporaneo. "Gli interventi di ristrutturazione ci restituiscono un punto di vendita rinnovato e improntato al layout del Superstore, formato che unisce la digitalizzazione e la tecnologia a una dislocazione dei reparti più funzionale per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori moderni ed offrire un’esperienza di acquisto rapida, innovativa e qualitativamente apprezzabile" dichiara Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop.

Le novità del superstore

Cambia il percorso che conduce ai surgelati, ai generi vari e alla cantina dei vini diventata un espositore dell’eccellenza dei vini italiani raccolti nell’etichetta Fior Fiore, a cui si affianca la selezione di vini e spumanti da importanti cantine italiane e una ragionata selezione di proposte del territorio. L’area igiene/bellezza introduce il corner Coop Salute con articoli per la salute, farmaci da banco, integratori e prodotti per il benessere, gestito da farmacisti iscritti all’albo. Sono, inoltre, state introdotte dotazioni tecnologiche avanzate come nel banco gastronomia, oggi dotato di un totem touch Zero Attesa dove poter selezionare prodotti e quantità desiderate, prenotarli e ritirarli non appena pronti, senza dover sostare in attesa. Il totem di geolocalizzazione consente, invece, al cliente di ricercare la posizione esatta del prodotto desiderato e di ridurre i tempi della spesa.

Nuovo anche il sistema di segnaletica e informazione digitale che permette al cliente di migliorare la propria esperienza di acquisto. In barriera casse è stato aggiunto il servizio Salvatempo ossia un dispositivo mobile, riservato ai soci, da prendere all’ingresso con cui scannerizzare i prodotti, mano a mano. Tra le novità anche il centro servizi unificato Novapoint, uno spazio dedicato all’assistenza, al prestito sociale, al rilascio di informazioni e alle iniziative, dove sarà anche possibile effettuare le pratiche per il rilascio del sistema pubblico di identità digitale – Spid, su appuntamento.

L’ingresso è dedicato a una piazza dell’ortofrutta e ai banchi di libero servizio, con piatti freschi pronti, salumi e latticini per una spesa veloce. Sul perimetro i reparti serviti di panetteria/pasticceria, gastronomia, macelleria, pescheria e il nuovo corner Sushi di Warai, preparati e confezionati in un banco a vista. Infine, all’esterno del punto di vendita è stato installato un parcheggio dedicato per i monopattini. Disponibili carrelli speciali per chi desideri fare la spesa accompagnato dal proprio cane ma anche carrelli da agganciare alla carrozzina per le persone con disabilità alle quali è dedicata una cassa prioritaria di cui potranno usufruire le donne in gravidanza.

La sostenibilità

In ambito sostenibile, sono stati adottati numerosi accorgimenti. A riguardo Antonio Audo, direttore area tecnica e patrimonio Nova Coop, spiega: "Gli interventi più significativi sul piano del risparmio energetico hanno riguardato il rinnovo dell’impianto del freddo alimentare con un impianto a CO2 transcritico, il sistema di climatizzazione con pompe di calore ed il completo relamping con una moderna illuminazione a led, che è stata anche ulteriormente potenziata nell’area parcheggio. Lo store è stato dotato anche di un economizzatore energetico, una macchina in grado di calcolare il fabbisogno effettivo di energia elettrica delle apparecchiature collegate e di dosarne l’erogazione, permettendo l’abbattimento dei consumi anche del 4% annuo".