Sviluppo rete in Area 1 dall’8 al 15 aprile 2022

Conad Centro Nord sbarca a Barbarano di Salò (Bs) con uno store Conad City (ex L'Alco). Lidl si rafforza a Torino. Penny Market acquisisce da Leader Price lo store di Rho (Mi)

CONAD CITY

Via Trento 20

Barbarano di Salò (Bs)

391 mq

Conad Centro Nord

DATA DI APERTURA

6 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Prosegue il processo di cambio insegna dei punti di vendita acquisiti da L'Alco. Questo negozio è stato adeguato alla formula dell'insegna.

OFFERTA

L'assortimento rispecchia la formula di prossimità con spazio al grocery, ai freschi e freschissimi con gastronomia assistita, panetteria, ortofrutta, salumi e banco carni a libero servizio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-14. Il parcheggio ospita 30 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Nel punto di vendita sono occupate 12 persone. In barriera sono attive tre casse tradizionali.

LIDL

Borgo Filadelfia

Torino

1.350 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount è frutto di un progetto di recupero di un’area abbandonata che un tempo ospitava una concessionaria di auto. Il locale usa accorgimenti di sostenibilità ambientale e rientra in classe energetica A4. Sul tetto dell’edificio sono presenti un giardino e un impianto fotovoltaico da 229 kW.

OFFERTA

In linea con l'offerta dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-22; domenica 8-21. Ha un parcheggio con 125 posti auto e quattro colonnine per la ricarica gratuita di otto auto. È dotato di un sistema di recupero dell'acqua piovana.

ADDETTI E CASSE

Assunti 13 collaboratori.

PENNY MARKET

Via San Carlo Borromeo

Rho (Mi)

500 mq

Penny Market Italia (Gruppo Rewe)

DATA DI APERTURA

6 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è situato a circa 14 km a nord-ovest dal centro di Milano e nasce da un’opera di

riqualificazione edilizia commerciale-residenziale. Lo store è stato acquisito da Leader Price.

OFFERTA

Conta in assortimento 2.500 referenze per lo più italiane e regionali e una presenza di non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Impiega 14 addetti e si avvale di cinque casse.