Sviluppo rete in Area 2 dal 17 al 24 febbraio 2023

Si fortifica l'insegna Alì (Selex) ad Albignasego (Pd) con un punto di vendita dalla forte impronta green e un assortimento ampio focalizzato sui freschi

ALI'

Via Milano 11

Albignasego (Pd)

1.500 mq

Alì (Selex)

Data di apertura

16 febbraio 2023

Format e location

Lo store ha una forte impronta green evidenziata anche dalla comunicazione interna. Ampia l'area freschi con ortofrutta, gastronomia con la cucina e la preparazione della pizza del campione del mondo Gianni Calaon, panetteria e pasticceria servite, macelleria con la teca per la frollatura della carne, la teca per la vendita al minuto dei formaggi di malga, pescheria, tutti reparti con il banco servito.

Offerta

Oltre alla vasta offerta di freschi trovano spazio in assortimento i vini, il non food tra cui il reparto profumeria con una selezione di prodotti naturali ed ecologici.

Servizi

Orario: lun-sab 8.15-20.30; domenica 9-13. Disponibile il servizio di spesa online Aliperme.it

Addetti e casse

Dà lavoro a 40 collaboratori. Dodici le casse in barriera di cui quattro self scanning.