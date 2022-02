Sviluppo rete in Area 2 dal 18 al 25 febbraio 2022

CONAD

Via Emilia Ovest

Modena

1.350 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

10 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Garantisce un’esperienza di spesa funzionale. L'area freschi si articola nei reparti di panetteria, gastronomia, salumi e formaggi, pescheria, macelleria.

OFFERTA

Presenti oltre 50 prodotti del territorio. Disponibili piatti pronti grazie alla presenza di cucina interna, item bio e, in ortofrutta, anche piante e fiori.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20. Accetta buoni pasto e buoni celiachia, dispone del servizio Spesa al volo e di carrelli e cestini con manico antibatterico. Nel parcheggio sono presenti le colonnine per la ricarica di auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Dispone di sei casse tradizionali e quattro casse self check out e di due torrette per il pagamento. Impiega 40 addetti di cui 18 neo assunti.

CONAD CITY

Via Fiumazzo 643

Voltana (Ra)

250 mq

Cia Conad

DATA DI APERTURA

2 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è stato soggetto a lavori di restyling che lo hanno reso più moderno e funzionale. All’interno è possibile trovare la macelleria servita con lavorazione tradizionale, panetteria, il pesce confezionato, la gastronomia.

OFFERTA

Propone un assortimento di prossimità in linea con la tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7-19.30; domenica 8.30-12.30.

ADDETTI E CASSE

Il punto di vendita impiega otto persone.