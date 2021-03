Le ultime aperture di Conad Nord Ovest

Prosegue lo sviluppo dell'insegna sul territorio italiano. Conad Nord Ovest sta ampliando la rete con strutture in varie aree geografiche.

Marzo 2021

Conad Nord Ovest ha realizzato a Piombino (Li) un punto di vendita situato in via Maestri del Lavoro con un Bar-Bistrò interno, dotato di un portico chiuso a vetri e climatizzato, un sistema di refrigerazione sostenibile, prodotti di qualità a prezzi convenienti di oltre 100 aziende del territorio. Non ultimo un'app per la spesa online. Questo negozio, che prende il posto del vicino Conad di via Lerario, è frutto di un progetto di recupero edile che ha previsto la bonifica totale di un vecchio capannone. Le attrezzature dello store sono pensate in ottica green, con impianti fotovoltaici, illuminazione con luci a led e impianti di refrigerazione di ultima generazione.

Il locale si sviluppa su un'area di 1.500 mq, è dotato di sette casse, quattro torri di pagamento per spesa al volo, quattro casse automatiche self e impiega 70 persone. L'area freschi si articola nei reparti di ortofrutta, panetteria, macelleria, gastronomia calda e fredda, pescheria. Presente la cantina vini. La struttura dispone di un parcheggio con oltre 100 posti auto e un'area per moto e biciclette. Ci sono inoltre parcheggi per disabili e rampe di accesso appositamente realizzate per soggetti con scarsa mobilità. “Il negozio è moderno, funzionale, spazioso, e dà enfasi ai prodotti freschi ed alla tecnologia” dichiara Antonio Cavicchi, imprenditore Conad nella realtà piombinese.

Marzo 2021

Conad Nord Ovest ha realizzato anche il Conad Superstore di Vallecrosia (Im), situato in via Roma 107 che prende il posto del precedente store situato sempre nella stessa via. Come nel negozio aperto a Piombino anche questa struttura, sviluppata su un'area di 2.597 mq, adotta soluzioni ecosostenibili.

Il punto di vendita dispone di un'area per la Parafarmacia, del Bar Bistrot Con Sapore, con un'offerta di piatti, anche tipici e stagionali, per i vari momenti della giornata: colazione, pausa pranzo o aperitivo. Presenti i reparti freschi come da tradizione di ortofrutta, panetteria, macelleria, gastronomia calda e fredda, pescheria. Spazio ai prodotti del territorio ligure, alla cantina e agli articoli biologici. In barriera otto casse tradizionali, quattro torri di pagamento e quattro postazioni self-service. È presente un parcheggio con 150 posti auto. All’esterno è stata attrezzata un’area gioco per bambini con pavimentazioni anti-shock.

“Oggi riapriamo in questa nuova location il Conad Superstore di Vallecrosia, fieri di offrire ai nostri clienti un punto di vendita nuovo, accogliente, ampio, pronto ad accoglierli con tanti nuovi servizi” sottolinea Alberto Pitzeri, socio imprenditore Conad nella realtà ligure.