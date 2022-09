Sviluppo rete in Area 2 dal 2 al 9 settembre 2022

Primo store per Aldi a Bagnara Arsa, in provincia di Udine. Invece, Alì inaugura uno store a Treviso

Aldi debutta a Bagnara Arsa (Ud) potenziando la presenza in provincia dove sono attivi cinque store. Alì, invece, propone un punto di vendita a Treviso con soluzioni green

ALDI

Via Vittorio Bachelet 1

Bagnaria Arsa (Ud)

956 mq

Aldi Sud

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Primo store dell'insegna in città e quinto in provincia di Udine. Il punto di vendita rispecchia i valori dell'insegna.

Offerta

L'assortimento è per lo più made in Italy e per l'80% alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20. Nel parcheggio sono disponibili 49 posti auto.

Addetti e casse

Impiega dieci persone.

ALI'

Via Noalese 72

Treviso

3.200 mq

Alì spa (Selex)

Data di apertura

31 agosto 2022

Format e location

Lo store, locomotiva alimentare del centro commerciale Canova, ha una forte connotazione green ed è dotato di un impianto fotovoltaico. L'area freschi propone in apertura l'ortofrutta, seguono i reparti serviti di gastronomia con cucina e preparazione pizza, banco sushi, panetteria e pasticceria, macelleria con la teca per la frollatura, pescheria. Presenti la parafarmacia, la cantina e la profumeria.

Offerta

Migliaia le referenze alimentari con un importante focus sui prodotti del territorio.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Disponibile il servizio di spesa online Alìperme.it, sia con ritiro in negozio che con consegna a casa.

Addetti e casse

Sono impiegati 110 collaboratori.