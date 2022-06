Sviluppo rete in Area 2 dal 24 giugno all’1 luglio 2022

Coop Alleanza 3.0 rinnova gli ipermercati Ipercoop di Mantova e Bologna puntando sia sul rinnovamento dell'area freschi sia dei reparti specializzati

IPERCOOP

Via Marco Emilio Lepido 197

Bologna

7.000 mq

Coop Alleanza 3.0

Data di apertura

23 giugno 2022

Format e location

Con un investimento di oltre un milione di euro sono stati realizzati i lavori di restyling

dell'ipermercato, locomotiva alimentare del Centro Borgo. Il punto di vendita presenta il banco assistito della gastronomia, completamente rinnovato, il banco Cucina, la macelleria, la pescheria con banco servito con l'inserimento del corner sushi. Nuovo il Punto di Ascolto, insieme all’Ufficio soci e Prestito sociale. Infine, è stato rinnovato il reparto multimedia. Il percorso di spesa è scandito da una comunicazione chiara ed efficace incentrata sui valori cooperativi e che mette in risalto le offerte e la convenienza.

Offerta

Propone migliaia di referenze alimentari e non alimentari e conta la presenza dell'Ottica Coop, del corner gioielleria dotato di affaccio in galleria e del reparto casa.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Dispone di un team di 200 lavoratori.

IPERCOOP

Piazzale Beccaria 1

Mantova

7.000 mq

Coop Alleanza 3.0

Data di apertura

16 giugno 2022

Format e location

Per il restyling di questo store sono stati investiti circa 3 milioni di euro. I lavori hanno permesso di rinnovare i reparti freschi come nel caso della gastronomia assistita, della macelleria, pescheria con il nuovo corner sushi.

Offerta

L'assortimento dispone di migliaia di item food e non food tra cui 4.000 articoli di petcare e petfood esposti nel corner Amici di casa Coop e 2.000 nell'area salute e benessere tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop. In libreria disponibili 15.000 titoli.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Sono 130 i collaboratori impiegati.