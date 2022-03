Sviluppo rete in Area 2 dal 25 febbraio al 4 marzo 2022

EUROSPAR

Via Emilia 71

Valsamoggia (Bo)

770 mq

Aspiag Service

DATA DI APERTURA

Febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è situato in area periferica, a ridosso della strada statale 9.

OFFERTA

Conta un assortimento di 8.000 item.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-12.30. Accetta buoni pasto. In questo store è possibile usare l'app Despar Tribù per scontare la propria spesa.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 14 persone e dispone di tre casse.

1 di 2

LIDL

Via Francesco Zanardi 56

Bologna

1.300 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia il format dell'insegna, adatto agli spazi cittadini. Il supermercato rientra in classe energetica A4 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 99 kW .

OFFERTA

Propone in assortimento oltre 3.500 referenze alimentari e non alimentari.

SERVIZI

Orario: lunh-sab 8-21.30; domenica 8.30-21. Al piano terra è disponibile per i clienti un parcheggio coperto dotato di oltre 100 posti auto e fornito di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche. Adiacente al supermercato, si trova un’area verde di circa 1200 mq che l’azienda ha contribuito a riqualificare con piantumazioni arboree e un sistema di irrigazione dedicato.

ADDETTI E CASSE

Assunti dieci collaboratori.