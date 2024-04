Sviluppo rete in Area 2 dal 26 aprile al 3 maggio 2024

Coop Alleanza 3.0 apre una superette Coop a Bologna, in linea con la classica formula di prossimità con un'offerta di freschi a libero servizio

COOP

Via Ferrarese 12

Bologna

220 mq

Coop Alleanza 3.0

Data di apertura

14 aprile 2024

Format e location

La struttura prevede spazi per ortofrutta, pane self e banchi a libero servizio di salumi, latticini, carni e pescheria. Dispone di cantinetta e reparti non food

Offerta

Insieme alla tradizionale offerta di freschi, grocery e non food si inseriscono numerose referenze mdd nelle varie categorie merceologiche.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.

Addetti e casse

Impiega nove persone. In barriera due casse.